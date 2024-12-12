مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12149.19 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 44.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12149.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 620 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات قو للاتصالات، وسمو، ودله الصحية، والعقارية، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاهز، وأنعام القابضة، وبنان، والزامل للصناعة، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.36% و 7.16% .

فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، وشمس، وجاهز، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جاهز، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأنعام القابضة، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 378.70 نقطة ليقفل عند مستوى 31278.91 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 66 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 6 ملايين سهم تقاسمتها 7789 صفقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط