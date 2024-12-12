شكرا لقرائتكم خبر عن شمس أسوان تضيف للشبكة الكهربائية 560 ميجا وات من محطة أبيدوس الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت محافظة أسوان كما يطلق عليها خبراء الطاقة عاصمة العالم للطاقة الشمسية بعد تشغيل مجمع بنبان الشمسي بقدرة تصل إلى 2000 ميجا وات، علاوة على الانتهاء من إنشاء محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات والتى من المقرر أن يتم افتتاحها السبت المقبل.

ومن المقرر اضافه 560 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل الاعتماد على الوقود.

وتمكنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من إنهاء تجارب التشغيل لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم امبو في أسوان بقدرة 560 ميجا وات استعدادا لمرحلة التشغيل التجارى السبت المقبل، بعد انتهاء تجارب التشغيل وفق الجدول الزمني المحدد بثمانية عشر شهرا منذ بدء التنفيذ.

جدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم امبو في أسوان هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى مليار 200 مليون دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا واط، بواقع 500 ميجا واط لمزرعة آمونت للرياح، و 560 ميجا واط لمحطة أبيدوس.

