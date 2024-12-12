شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها منتجات البترول.. 5 سلع ساهمت فى زيادة الصادرات المصرية فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الماضي، أهم السلع التى ارتفعت صادراتها خلال هذا الشهر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 10.2٪.

وبلغت القيمة الاجمالية نحو 3.46 مليار دولار خلال شهـر سبتمبر الماضي، مقابل 3.14 مليار دولار لنفس الشهــر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 146.5٪، يليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 28.7% ، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 42.1٪.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبـة 11.1٪، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر سبتمبر 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا البترول الخام بنسبة 66.0%، والأسمدة بنسبة 40.2%.

وشملت القائمة أيضا واردات الفواكه الطازجة بنسبة 8.8% ، وقضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14.0٪.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء قيمة العجـز فى الميـزان التجـارى وبلغت 4.40 مليــار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 3.58 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبـة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.