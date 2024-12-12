شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان ترسخ الشراكة مع القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

‏تواصل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برئاسة الدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ترسيخ العلاقة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في الشراكه على إقامة مشروعات مع القطاع الخاص، وإتاحة المجال تماما للقطاع الخاص للعمل في مشروعات الشركة ومشاركة الشركة على تطوير العديد من قطع الأراضي خاصة في نيو هليوبوليس وذلك تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام.

‏ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية في استغلال معظم الأراضي الفضاء في مدينة نيو هليوبلس من خلال مشروعات الشراكة ؛مما يدر عشرات المليارات الشركة على المدى المتوسط والقريب ،مما يعظم من إيرادات الشركة و أرباحها ويعظم في الوقت نفسه من قيمة الأصول وقيمة عوائد الدولة منها.

وذكرت الشركة، في بيان لها يتعلق بشراء قطعة ارض قريبة من العايمة الادارية الجديدة إن مساحة الأرض النهائية قدرت بمساحة 766 فداناً، بقيمة. 12.65 مليار جنيه، وتم سداد 10% من قيمة الأرض، على أن يتم سداد باقي القيمة على 6 سنوات.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح بلغ 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح نحو 8 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 896.1 مليون جنيه، مقابل 399.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.