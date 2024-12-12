شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2024 بدون إضافة المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر حيث يتأثر الذهب في مصر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليتداول الدولار في البنوك فوق مستويات 50.50 جنيهًا، وفي ما يلي سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 .

افتتح سوق الذهب العالمي تداولات أمس على ارتفاع فوق مستوى 2700 دولارًا للأوقية، وفي حالة ارتفاع الذهب في البورصة العالمية اليوم الخميس 12-12-2024 ، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر سيتغير خلال الساعات القادمة.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4417 جنيها.

عيار 21 يسجل 3865 جنيها.

عيار 18 يسجل 3313 جنيها.

الجنيه الذهب 30920 جنيها.

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من محاولته الارتفاع يوم أمس بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى أن تماسك الدولار الأمريكي يمنع الذهب من تسجيل أي مكاسب حتى الآن.