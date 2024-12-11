شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" تقاوم خيار الحظر أو البيع في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت شركة "بايت دانس" الصينية وتطبيق الفيديو القصير "تيك توك" التابع لها من محكمة الاستئناف الأمريكية منع تنفيذ قانون مؤقت من شأنه أن يلزم الشركة بالتخلص من تيك توك بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة وذلك في انتظار مراجعة من قبل المحكمة العليا الأمريكية، وفق ما أوردت شبكة بي بي سي البريطانية. طلب طارئ من "تيك توك" قدمت الشركات طلبًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا محذرة من أنه بدون الأمر سيدخل القانون حيز التنفيذ وسيؤدي إلى "إغلاق تيك توك - إحدى المنصات الإجتماعية الأكثر شعبية في أمريكا والعالم – والتي تضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي شهريًا".

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وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، القانون الذي يلزم شركة بايت دانس بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل 2025 أو مواجهة الحظر في غضون ستة أسابيع فقط.

وقال محامو الشركات إن احتمال أن تأخذ المحكمة العليا القضية "وتتراجع عنها مرتفع بما يكفي لتبرير التوقف المؤقت اللازم لإيجاد الوقت لمزيد من المداولات".

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهد بمنع الحظر قائلة إن التأخير "سيعطي الإدارة القادمة الوقت لتحديد موقفها - والذي قد يبطل الأضرار الوشيكة والحاجة إلى مراجعة المحكمة العليا". قطع خدمات "تيك توك" وحذرت شركة تيك توك أيضًا من أن حكم المحكمة من شأنه أن يقطع "الخدمات لعشرات الملايين من مستخدمي تيك توك خارج الولايات المتحدة".

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وقال التطبيق إن مئات من مزودي الخدمة في الولايات المتحدة الذين يتيحون الصيانة والتوزيع والتحديث لن يتمكنوا من تقديم الدعم لمنصة تيك توك اعتبارًا من 19 يناير.

وطلبت شركة تيك توك من محكمة الاستئناف البت في الطلب بحلول 16 ديسمبر. مصير "تيك توك" بين بايدن وترامب يضع القرار - ما لم تلغه المحكمة العليا - مصير تيك توك في أيدي الرئيس جو بايدن بشأن إمكانية منح تمديد لمدة 90 يومًا عن الموعد النهائي في 19 يناير لإجبار الشركة على البيع ثم ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت بايت دانس قادرة على تحمل العبء الثقيل.

وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

قال مستشار الأمن القومي الجديد لترامب مايك والتز لشبكة فوكس بيزنس :إن ترامب "يريد إنقاذ تيك توك. نحن بحاجة ماسة إلى السماح للشعب الأمريكي بالوصول إلى هذا التطبيق ولكن يتعين علينا أيضًا حماية بياناتنا".

"تيك توك".. أكثر من مجرد تطبيق

خلال السنوات الماضية تحول تيك توك من مجرد تطبيق ناشئ إلى عملاق في مجال مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوز عدد مستخدميه المليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم ليظل التطبيق واحدًا من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية وتفاعلًا مقارنة بفيسبوك وإنستجرام وإكس.