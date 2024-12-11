شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يرتفع 30%.. عيار 21 فى مصر يقفز الآن لأعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في سوق الصاغة بحوالي 20 جنيها، وسجل الذهب في مصر ارتفاعاً عند 3820 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

الزيادة الحالية في سعر الذهب في مصر اليوم دفعت الذهب في الصاغة لأعلى مستويات لها هذا الأسبوع بدعم من صعود البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4366 جنيها. عيار 21 يسجل 3820 جنيها. عيار 18 يسجل 3274 جنيها. الجنيه الذهب 30560 جنيها.



ودفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ليضعه على المسار الصحيح لأفضل عام للذهب منذ عام 2010، مع ارتفاع يزيد عن 30٪ حتى الآن، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.