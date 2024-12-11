شكرا لقرائتكم خبر عن «ساكو» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الأول بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.

وأضافت ساكو أن مدة التمويل تبلغ 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 50 مليون ريال.

وأفادت بأن من الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن مستودع الشركة الكائن في مدينة الرياض.

وذكرت أن الهدف من التسهيلات: تمويل الاعتمادات المستندية للمشتريات. الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، اليوم، على تسهيلات مصرفية من البنك السعودي الأول.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.وأضافت ساكو أن مدة التمويل تبلغ 6 أشهر.وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 50 مليون ريال.وأفادت بأن من الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن مستودع الشركة الكائن في مدينة الرياض.وذكرت أن الهدف من التسهيلات: تمويل الاعتمادات المستندية للمشتريات.