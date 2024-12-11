الاقتصاد

«ساكو» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الأول بـ50 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة للعدد والأدوات (ساكو)، اليوم، على تسهيلات مصرفية من البنك السعودي الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت ساكو أن مدة التمويل تبلغ 6 أشهر.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 50 مليون ريال.
وأفادت بأن من الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن مستودع الشركة الكائن في مدينة الرياض.
وذكرت أن الهدف من التسهيلات: تمويل الاعتمادات المستندية للمشتريات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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