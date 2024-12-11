شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أرخص 4 ماركات سيارات تم تجميعها محليا.. تبدأ من 695 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يشهد السوق المصري طفرة في الإنتاج المحلي لعدة ماركات للسيارات، وإليكم أرخص 4 طرازات مجمعة محليا وهي كالآتي:

أولا: السيارة شيري "أريزو5":

تتوفر "أريزو 5" بثلاث فئات من التجهيزات الأولى "مانيوال" ناقل حركة يدوي بسعر 660 ألف جنيه، والفئة الثانية " أتوماتيك " وسعرها 710.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ735.000 جنيه .

تعتمد شيري "أريزو 5 " على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية

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ثانيا: السيارة نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695 ألف جنيه للفئة القياسية، و765.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة جاءت بسعر رسمي يبلغ 795 ألف جنيه .

وزودت صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان ، تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

ثالثا : السيارة هيونداي أكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 780.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 810.000 جنيه، والفئة الثالثة 855.000 جنيه، والفئة الرابعة 875.000 جنيه، والفئة الخامسة 910.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر .

رابعا: السيارة شيري تيجو 3

تقدم شيري تيجو 3 الـSUV الرياضية الجديدةبفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تعمل شيري تيجو 3 Facelift بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.