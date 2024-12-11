شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط يسجل 72.44 دولار لخام برنت و68.81 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 11-12-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت ارتفاعها اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات بارتفاع الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم بعد إعلان بكين أنها ستخفف السياسة النقدية لمحاولة تحفيز النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت72.44دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.81دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.94دولار للبرميل.



