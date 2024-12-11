شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تلتقي وفد دائرة دبي للاقتصاد لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

التقى وفداً من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وفدا امارتيا من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وممثلي كبرى الشركات الإماراتية المشاركة في جناح دولة الإمارات بالمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا 2024.

ضم اللقاء من الجانب المصري، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد الفندي والمهندس أحمد العيوطي و محمد باشنفر أعضاء مجلس إدارة الغرفة والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة ومديري الإدارات الفنية.

ومن الجانب الاماراتي، سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة، و محمد المرزوقي مدير إدارة الصناعة وتنمية الصادرات بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و عمر محمد الغفلي مدير المعارض بدائرة الاقتصاد والسياحة وعددا من ممثلي الشركات الإماراتية.

وتناول الجانبين مجالات وفرص الاستثمار والتجارة بين مصر والإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات والجهات الداعمة لنمو وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر وبحث فرص تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة.

وقالت: "الغرفة ترحب بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي للصناعة والسياحة في دراسة وتحديد قائمة باهم المجالات الواعدة في التعاون المصري الاماراتي في قطاع الصناعات الغذائية حيث يمثل أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي العربي وفي زيادة الصادرات".

وأوضح محمد باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة، أن غرفة الصناعات الغذائية هي ممثل القطاع الخاص الرسمي لنحو 27 الف منشأة صناعية مقسمة الى 9 شعب تضم كافة مجالات التصنيع الغذائي والزراعي في مصر، مشيراً إلى أن الغرفة ترحب بالاستثمار الإماراتية وبتقديم الدعم اللازم والمعلومات لتوطين الصناعات المشتركة في البلدين.

وقال إنه يمكن للغرفة وإمارة دبي للاقتصاد والسياحة توقيع بروتوكول تعاون وتحديد قائمة بالمصانع الراغبة في التواجد في الامارات وكذلك الإماراتية التي ترغب في الاستثمار في مصر والدخول في شراكات ثنائية.

فيما أشار المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، الي ضرورة تشجيع استخدام الخامات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية في البلدين في مجالات التصنيع الغذائي حيث تعد من أكثر محفزات الاستثمار والاستدامة في الإنتاج والوصول الي مختلف الأسواق التصديرية.

كما لفت المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إلي أهمية الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات من أجل التصدير حيث يمثل فرص كبيرة للقطاع الخاص في كلا الجانبين في قطاع الصناعات الغذائية، موضحاً أن مصر يتوفر بها بيئة عمل ومناخ استثماري محفز لقطاع الصناعة من حيث تكلفة الاستثمار والإنتاج والأيدي العاملة واكبر سوق استهلاكي وغيرها فيما يمكن للصادرات الغذائية عبر الامارات النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال خطوط الطيران والموانئ والخدمات اللوجستية المتطورة.

من جانبه أشار محمد المرزوقي مدير إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، الي الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر سنوياً، كذلك تقديم كافة الدعم للاستثمارات المصرية في دبي خاصةً في الصناعات التي تستهدفها الدولة وعلى رأسها تكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة، موضحا أن مصر ثالث أكبر مستثمر في إمارة دبي بعد الهند وباكستان.

كما أشار سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة الي تطوير بيئة العمل داخل الامارات وتقديم الحكومة محفزات وتسهيلات ضخمة لجذب المستثمرين منها الإعفاء الضريبي والجمركي وفي الكهرباء والمياه والطاقة وغيرها بجانب تطور البنية التحتية الصناعية وفي النقل واللوجستيات والاتفاقيات الدولية.

في حين أكد سامي النقبي أن هناك أوجه عديدة لتحقيق التكامل الاماراتي المصري في الصناعة والتجارة حيث يمكن للقطاع الخاص في البلدين استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في توطين بعض الصناعات وتبادل الخبرات والتكنلوجيا وزيادة الصادرات من خلال الاستفادة من شبكة الخطوط اللوجستية المتطورة وموانئ دبي العالمية والطيران الاماراتي بجانب خطوط السكك الحديدية ومن الخط البري الذي يربط الامارات بدول الخليج وايضا ميناء جبل على في التواجد في أهم الأسواق حول العالم ومنها افريقيا وآسيا وأوروبا.

كما أشار السيد عمر الغفلي مدير المعارض في دائرة الاقتصاد والسياحة أن إمارة دبي وخاصة الدائرة للاقتصاد والسياحة تولي اهتماما بالغ بجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة خاصة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي الي جانب قطاعات اخري تتعلق بالطاقة الخضراء والادوية، مؤكدا أن اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم تعد من أكبر المحفزات الاستثمارات المصرية.

وتم التأكيد على أن إمارة دبي للاقتصاد والسياحة تحرص دائما علي المشاركة في معرض فوود افريكا من خلال جناح خاص للشركات الإماراتية والذي يشهد زيادة كبيرة في إعداد المشاركين حيث بلغت 24 شركة مشاركة.



