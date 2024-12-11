شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" تطلق خدمة "Apple Pay" للدفع ضمن التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إضافة خدمة الدفع عبر "Apple Pay" لجميع خدماتها، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل التحول الرقمي.

تهدف هذه الخطوة إلى تقديم حلول دفع آمنة ومرنة، تدعم تطلعات العملاء للاستفادة من أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، كما تؤكد هذه التزام الشركة بمواكبة تطورات التكنولوجيا المالية، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائها في كل أنحاء الجمهورية.

أبرز ملامح الخدمة الجديدة:

إتاحة الدفع لجميع الخدمات: تشمل الخدمة إعادة شحن الرصيد، دفع الفواتير، تجديد الباقات، وغيرها من خدمات الموبايل والإنترنت الثابت والخط الأرضي.

التوافر عبر المنصات الرقمية: يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق "My WE" والموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

تعزيز الأمان والسهولة: توفر "Apple Pay" طريقة دفع آمنة وسهلة تتيح للعملاء مرونة أكبر في إدارة حساباتهم.

تنوع خيارات الدفع: تضاف "Apple Pay" إلى قائمة الخيارات المتاحة التي تشمل الدفع التقليدي في مراكز الخدمة والدفع الرقمي عبر المنصات الإلكترونية.