شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات 2.5 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 37916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13476 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 8507 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11664 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3177 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8262 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبريميم هيلثكير جروب.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية عدد 3650 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك المصري لتنمية الصادرات عدد 127.2 ألف سهم، 1250 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي جهينة للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما عدد 3290 سهم، 10 آلاف سهم.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2 عدد 328.1 ألف سهم، 100 ألف سهم، 19.7 ألف سهم، 12 سهمًا، 2700 سهم، 850 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مجلس إدارة شركتي مصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين عدد 29.5 ألف سهم، 129.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 400 ألف سهم، 184.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 100 سهم.

أعلنت شركات المصرية للدواجن، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 233.5 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم خزينة، والثالثة 370 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت شركة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام 2025، وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وصافي ربح 456.8 مليون جنيه، وتتضمن الموازنة التقديرية استراتيجية لتنمية موارد الشركة وتوفير السيولة اللازمة من خلال استكمال تطوير وتحديث مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية وبأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة، والمشاركة بنسبة 25% من التكلفة الأمر الذي يساهم في وضع الشركة مرة أخرى على قائمة الشركات المنتجة للأعمال الفنية الأمر الذي تزيد معه فرص الشركة التنافسية مستقبلًا، وتطوير مناطق التصوير والخدمات المقدمة للمتعاملين مع الشركة، نظرًا لإقبال العملاء عليها وذلك في ظل المنافسة الموجودة حاليًا.

في سياق منفصل أعلنت شركة طاقة عربية، عن افتتاح أكبر محطة تحلية مياه تعمل بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية في مصر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3650 مترًا مكعبًا يوميًا في المرحلة الأولى، وذلك لتلبية احتياجات منتجع سوما باي من المياه الصالحة، كما تم توقيع عقد المرحلة الثانية من نفس المشروع، لإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 3650 مترًا مكعبًا يوميًا، ومن المقرر الانتهاء منها في غضون 6 أشهر.