شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر الآن عقب افتتاح بورصة الذهب العالمية.. عيار 21 بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في سوق الصاغة، وسجل الذهب في مصر ثباتا عند 3800 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك عقب افتتاح بورصة الذهب العالمية عند مستويات 2693 دولاراً

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3255 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بدعم من تغير في سياسة الصين المالية لتدعم المزيد من التيسير النقدي ودعم معدلات النمو خلال العام القادم، وهو الأمر الإيجابي للذهب منذ كون الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم، من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد توضح الخطوة القادمة للبنك الفيدرالي الأمريكي.

يستمر سعر الذهب في مصر في التداول بشكل إيجابي مدعوما بارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يدعم عملية تسعير الذهب بشكل إيجابي.



حاول سعر الذهب العالمي يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ولكنه فشل في اختراقه ليستمر في المحاولة خلال جلسة اليوم، وخلال ذلك استطاع السعر الاستقرار في التداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يصل تقريباً إلى المستوى 3800 جنيه للجرام، قبل أن يعود إلى التراجع من هذا المستوى بسبب عدم وجود الزخم الكافي لاختراق المستوى، وحالياً يستمر السعر في التداول والتذبذب تحت هذا المستوى بهدف تجميع الزخم الكافي لاختراقه واستهداف قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.