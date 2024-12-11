شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليرة السورية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في البنوك مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الليرة السورية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في البنوك السورية، نحو 14.500 ليرة لكل دولار للشراء، و15.500 ليرة لكل دولار للبيع.

في حين سجل سعر الليرة السورية نحو 285 ليرة لكل جنيه مصري للشراء، و307 ليرات لكل جنيه مصري للبيع، في تعاملات اليوم الأربعاء.

ومنذ تم الإعلان عن سقوط النظام الحاكم في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة على الحكم بعد صراع بين الجيش السوري والفصائل المسلحة تعرضت الليرة لحالة اضطراب شديد في السعر .

وبدأت عمليات سرقة ونهب للمنشآت الحكومية، وقامت الفصائل بإطلاق سراح السجناء من السجون السورية، مما أحدث فوضى عارمة في الشوارع المحيطة، منذ تم الإعلان عن سقوط النظام السوري ورحيل الرئيس وعائلته إلى الخارج.

وكانت العملة السورية الليرة أسرع من تلقت التداعيات للحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.