شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-12-2024.. الحديد بـ36 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.