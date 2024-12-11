شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 بالتعاملات الصباحية ثباتاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30400 جنيها، وذلك على خلفية استقرار في جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات أمس.

يعد الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.