شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10.2% ارتفاع بقيمة صادرات شهر سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.40 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.2٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهـمها منتجات البترول بنسبة 146.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.7% ، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 42.1٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1 ٪، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا البترول الخام بنسبة 66.0% ، اسمدة بنسبة 40.2% ، فواكه طازجه بنسبه 8.8 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14.0٪.

وارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 16.9٪ حيــث بلغــت7.86 مليــار دولار خـــلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــــل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبــة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6 % ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 20.1% ، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 1.7%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا قمح بنسبة 22.3% ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2٪ ، ذرة بنسبة 25.9 %.