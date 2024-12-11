شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الخضروات فى مصر اليوم الأربعاء 11-12- 2024.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في مصر اليوم، استقرارا ملحوظا وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة، وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار،حيث سجل سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة بالعبور أسعار تبدأ من 5 إلى 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 15 جنيها، اليوم الأربعاء 11-12-2024.

وسجل سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 20 و25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الابيض 25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الاحمر 30 جنيها.

وترصد أرقام سوق الجملة، أن سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 25 و30 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر 20 جنيها وسجل سعر كيلو الباذنجان من 8 إلى 10 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها بالجملة.

تتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.