شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب 5 جرامات فى مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 شامل المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024 وذلك عقب استقرار سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم الأربعاء عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر ، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

أسعار السبائك الذهب في مصر:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10855 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21710 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43420 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86840 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 135036 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 217100 جنيهًا.

مصنعيات السبائك الذهب:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.



