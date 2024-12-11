شكرا لقرائتكم خبر عن 72.29 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم مع توقع المتعاملين في السوق وارتفاع الطلب في الصين العام المقبل بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14% إلى 72.29 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.13 % إلى 68.68 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر الماضي بما يزيد على 14 %مقارنة بالعام السابق.

وفي الولايات المتحدة، قالت مصادر في السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات النفط الخام والوقود زادت الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام ارتفعت 499 ألف برميل، وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 2.85 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل.



