الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11-12 -2024 مقابل الجنيه في البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:14 ص

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء11-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 163.2 جنيه للشراء و164.3 جنيه للبيع .

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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء  11-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاربعاء  11 ديسمبر  2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.2 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.6 جنيه للشراء.

164.4 جنيه  للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.7 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

161.4 جنيه للشراء.

164.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.3 جنيه  للشراء.

164.6 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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