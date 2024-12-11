شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2024.. تحديث جديد للذهب في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في سوق الصاغة، وسجل الذهب في مصر ثباتا عند 3800 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3255 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيه.

سعر الذهب في مصر حتى نهاية تداولات أمس

وكان سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية ارتفع أمس الثلاثاء 10-12-2024 نتيجة تحرك في سعر أوقية الذهب العالمية.

استطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3750 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول عند المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.



