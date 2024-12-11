شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «جاكو» يعتمد الخطة الإستراتيجية لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) في اجتماعه، أمس، على الخطة الإستراتيجية الجديدة الممتدة لخمس سنوات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، من المقرر تدشين الخطة مع بداية العام 2025م واستكمال تنفيذها حتى عام 2030م.
وتتضمن الأهداف: المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي ذكل عبر تنويع الاستثمارات في قطاعات واعدة ورفع معدلات النمو في الإيرادات والأرباح.
وتسعى الشركة من خلال هذه الخطة إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة تضمن تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة لمساهميها.
وتعتمد الخطة في ذلك على شراكات إستراتيجية مع نخبة من الخبرات والكفاءات المؤهلة لتنفيذ الإستراتيجية.
وتتضمن لالتزام التام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وتشمل الإستراتيجية ثلاث مراحل رئيسية:
1. المرحلة الأولى – إعادة الهيكلة (التحسين والدعم):
تركّز الشركة في هذه المرحلة على تعزيز قيمة مساهميها عبر إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية.
وتعمل على الاستثمار بشكل رئيسي في شركات قائمة وناجحة عن طريق الاستحواذ.
ويدعم ذلط تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالها.
2. المرحلة الثانية – الاستثمار المتخصص والنمو:
تستمر الشركة خلال هذه المرحلة في العمل كشركة قابضة متنوعة.
وتركز على قطاعات محددة وواعدة، بهدف بناء الخبرات الداخلية وتعظيم القيمة المضافة من وجود شركة القصيم كمستثمر استراتيجي.
وتشمل هذه المرحلة أيضاً الاستحواذ على شركات قائمة ذات فرص نمو واعدة.
3. المرحلة الثالثة – التوسيع والتنوّع المبني على المعرفة الداخلية:
تنطلق الشركة في هذه المرحلة نحو نمو أكثر شمولية، من خلال الاستحواذ على شركات قائمة.
وتتضمن الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة.
وتشمل خطة شركة جاكو تأسيس مشاريع جديدة.
زترتكز هذه المرحلة على المعرفة والابتكار، بما يعزز مكانة الشركة كشركة قابضة متنوعة وقادرة على التطور المستمر.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، من المقرر تدشين الخطة مع بداية العام 2025م واستكمال تنفيذها حتى عام 2030م.
أهداف الإستراتيجيةتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز مكانة الشركة كخيار استثماري مفضّل في المملكة.
وتتضمن الأهداف: المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي ذكل عبر تنويع الاستثمارات في قطاعات واعدة ورفع معدلات النمو في الإيرادات والأرباح.
وتسعى الشركة من خلال هذه الخطة إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة تضمن تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة لمساهميها.
وتعتمد الخطة في ذلك على شراكات إستراتيجية مع نخبة من الخبرات والكفاءات المؤهلة لتنفيذ الإستراتيجية.
وتتضمن لالتزام التام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وتشمل الإستراتيجية ثلاث مراحل رئيسية:
1. المرحلة الأولى – إعادة الهيكلة (التحسين والدعم):
تركّز الشركة في هذه المرحلة على تعزيز قيمة مساهميها عبر إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية.
وتعمل على الاستثمار بشكل رئيسي في شركات قائمة وناجحة عن طريق الاستحواذ.
ويدعم ذلط تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالها.
2. المرحلة الثانية – الاستثمار المتخصص والنمو:
تستمر الشركة خلال هذه المرحلة في العمل كشركة قابضة متنوعة.
وتركز على قطاعات محددة وواعدة، بهدف بناء الخبرات الداخلية وتعظيم القيمة المضافة من وجود شركة القصيم كمستثمر استراتيجي.
وتشمل هذه المرحلة أيضاً الاستحواذ على شركات قائمة ذات فرص نمو واعدة.
3. المرحلة الثالثة – التوسيع والتنوّع المبني على المعرفة الداخلية:
تنطلق الشركة في هذه المرحلة نحو نمو أكثر شمولية، من خلال الاستحواذ على شركات قائمة.
وتتضمن الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة.
وتشمل خطة شركة جاكو تأسيس مشاريع جديدة.
زترتكز هذه المرحلة على المعرفة والابتكار، بما يعزز مكانة الشركة كشركة قابضة متنوعة وقادرة على التطور المستمر.