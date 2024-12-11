شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «جاكو» يعتمد الخطة الإستراتيجية لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية