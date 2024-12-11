شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع مع «سدايا» بـ58.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ، ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ58.9 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية 1446-06-09 الموافق 2024-12-10.
وأشارت إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-11 الموافق 2025-02-10.
وأفادت بأن المشروع يتضمن تشغيل وصيانة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ58.9 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية 1446-06-09 الموافق 2024-12-10.
وأشارت إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-11 الموافق 2025-02-10.
وأفادت بأن المشروع يتضمن تشغيل وصيانة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.