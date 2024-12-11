شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة في «عناية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.