شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة في «عناية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أمس الأول، تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يسري التعيين من تاريخ القرار وحتى نهاية دورة مجلس الإدارةفي 7 يناير 2027.
ونوهت بالحصول على عدم ممانعة من هيئة التأمين الصادرة بتاريخ 22/05/2024م.
وتتشكل اللجنة برئاسة إبراهيم البلوشي، وعضوية كل من: كنانة الشريف، ومحمد القطري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يسري التعيين من تاريخ القرار وحتى نهاية دورة مجلس الإدارةفي 7 يناير 2027.
ونوهت بالحصول على عدم ممانعة من هيئة التأمين الصادرة بتاريخ 22/05/2024م.
وتتشكل اللجنة برئاسة إبراهيم البلوشي، وعضوية كل من: كنانة الشريف، ومحمد القطري.