الاقتصاد

تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة في «عناية للتأمين»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة في «عناية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عناية للتأمين التعاوني، أمس الأول، تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يسري التعيين من تاريخ القرار وحتى نهاية دورة مجلس الإدارةفي 7 يناير 2027.
ونوهت بالحصول على عدم ممانعة من هيئة التأمين الصادرة بتاريخ 22/05/2024م.
وتتشكل اللجنة برئاسة إبراهيم البلوشي، وعضوية كل من: كنانة الشريف، ومحمد القطري.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا