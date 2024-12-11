شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسعار الحديد والاسمنت استقرارها اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق فى ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.