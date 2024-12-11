الاقتصاد

اعرف تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-12-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 10:30 ص

تواصل  أسعار الحديد والاسمنت استقرارها اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق  فى ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين  36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.

 

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.

 

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