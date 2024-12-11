شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 11-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 10:28 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.79جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.89جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.90جنيه للشراء.
13.86جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.89جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.98جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.
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