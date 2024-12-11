"المقاولون العرب" توقع بروتوكول تنفيذ طريق "مصر- ليبيا– تشاد"

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القاهرة - سامية سيد - في خطوة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر وتشاد، تم توقيع بروتوكول اتفاق لدراسة وتنفيذ طريق يربط تشاد بمصر عبر ليبيا، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط والتبادل العابر للحدود.

وقع وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادى عزيز محمد صالح، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اتفاقاً يمثل إطلاق الدراسات لإنشاء الطريق الذى يربط تشاد بمصر، حيث يعد هذا المشروع أحد مظاهر تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، من خلال تسهيل نقل البضائع والأشخاص عبر منطقة الساحل، وحضر التوقيع المهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد القيعي رئيس القطاع المشرف على فرع تشاد، والمهندس محمد المشد مدير فرع الشركة بتشاد.

وأعرب المهندس أحمد العصار عن امتنانه للوزير التشادى وفريق العمل، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وبدوره أعرب الوزير التشادى عزيز محمد صالح باسم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، والحكومة التشادية، عن ترحيبهم الحار بوفد الشركة، وأكد على أهمية هذا المشروع لتشاد وكذلك لمصر، حيث يهدف إلى تحسين الاتصال بين البلدين.

كما استقبل رئيس الوزراء التشادى وفد الشركة بعد توقيع البروتوكول، وأعرب عن التزامه بدعم المبادرات الهادفة إلى تحسين قطاع البنية التحتية فى تشاد، وأشاد بتوقيع البروتوكول، وكذلك تم بحث فرص التعاون فى قطاع البنية التحتية.

ويشمل البروتوكول الذى جرى توقيعه نهو الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لبدء تنفيذ الطريق، وتأتي هذه المبادرة فى إطار أوسع لتطويرالبنية التحتية وتعزيز التبادل العابر للحدود.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق لشركة المقاولون العرب فى شهر سبتمبر الماضي، توقيع اتفاقية بنفس المضمون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لجزء الطريق الأوسط الواقع بنطاق دولة ليبيا، وبذلك تكتمل عقود واتفاقيات إنشاء الطريق لكامل الأجزاء الواقعة بنطاق دولتي تشاد وليبيا، بما يتيح البدء الفورى لأعمال الدراسة والتنفيذ.