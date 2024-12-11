شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 يسجل 3800 جنيه اليوم الأربعاء 11-12-2024 فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في سوق الصاغة، وسجل الذهب في مصر ثباتا عند 3800 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيها.

عيار 18 يسجل 3255 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

سعر الذهب في مصر أمس



وكان سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية ارتفع أمس الثلاثاء 10-12-2024 نتيجة تحرك في سعر أوقية الذهب العالمية.

واستطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3750 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول عند المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.