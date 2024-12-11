شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «قمة السعودية» توافق على انتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.وتبلغ مدة الدورة 4 سنوات تبدأ من 23 ديسمبر الحالي، وتنتهي في 22 ديسمبر 2028.والأعضاء المنتخبون هم: عبدالله العجمي، م. عمر الخراشي، د. فيصل الفاضل، وثامر الوادعي.وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات.ويكون التفويض لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.ويأتي ذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.