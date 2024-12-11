شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جاز» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جاز العربية للخدمات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الجمعية تصمنت:
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.
وتبدأ الدورة القادمة من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالرحمن الدبل، فيصل الدبل، فواز دانش، علوي باروم، عارف الدبل، عبدالعزيز الخميس.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 4 بالنظام الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى بند الأرباح المبقاة.
ورصيد الاحتياطي 36,867,936 ريال كما في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الجمعية تصمنت:
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.
وتبدأ الدورة القادمة من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالرحمن الدبل، فيصل الدبل، فواز دانش، علوي باروم، عارف الدبل، عبدالعزيز الخميس.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 4 بالنظام الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى بند الأرباح المبقاة.
ورصيد الاحتياطي 36,867,936 ريال كما في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.