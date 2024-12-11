شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدغلف»: بيع قطعة أرض في الرياض بـ52.18 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، أمس، عقد بيع قطعة أرض مملوكة لها لشركة السليمانية الأولى العقارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ مساحة الأرض الواقعة في حي السليمانية بمدينة الرياض 3,999.9 م2.
وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بـ52.186 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ورسوم السعي).
وأفادت "ميدغلف" بأن أسباب الصفقة: دعم الأنشطة المالية والاستثمارية للشركة.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع من العام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ مساحة الأرض الواقعة في حي السليمانية بمدينة الرياض 3,999.9 م2.
وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بـ52.186 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ورسوم السعي).
وأفادت "ميدغلف" بأن أسباب الصفقة: دعم الأنشطة المالية والاستثمارية للشركة.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع من العام 2024م.