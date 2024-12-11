شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع عقدا مع «إس تي سي» بـ151.17 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.