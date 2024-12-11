الاقتصاد

«سلوشنز» توقع عقدا مع «إس تي سي» بـ151.17 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، أمس، عقداً مع شركة الاتصالات (إس تي سي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتجديد عقد توفير رخص رد هات مع تقديم الخدمات الاحترافية والدعم الفني.

قيمة العقد

أضافت أن قيمة العقد تقدر بـ151.170 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الأول من العام 2025م.
وإس تي سي حيث تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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