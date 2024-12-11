شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع عقدا مع «إس تي سي» بـ151.17 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، أمس، عقداً مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتجديد عقد توفير رخص رد هات مع تقديم الخدمات الاحترافية والدعم الفني.
وتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الأول من العام 2025م.
وإس تي سي حيث تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتجديد عقد توفير رخص رد هات مع تقديم الخدمات الاحترافية والدعم الفني.
قيمة العقدأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ151.170 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الأول من العام 2025م.
وإس تي سي حيث تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.