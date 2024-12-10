شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الرمادى ما بين 2500 و2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.