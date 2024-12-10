الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-12 -2024 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:30 م

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.5 جنيه للشراء و 163.6 جنيه للبيع حيث شهد حالة من الاستقرار فى ختام التعاملات.


يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه فى البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.4 جنيه للشراء

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.8 جنيه للشراء
164.5 جنيه  للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.9 جنيه للشراء.

164.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

161.4 جنيه للشراء.
164.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
160.3 جنيه  للشراء
164.6 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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