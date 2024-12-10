استقرار سعر الدينار الكويتى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-12 -2024 فى البنوك المصرية

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.5 جنيه للشراء و 163.6 جنيه للبيع حيث شهد حالة من الاستقرار فى ختام التعاملات.

محمد يوسف

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