الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 التعاملات المسائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:00 م

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في سوق الصاغة، وسجل الذهب في مصر ثباتاً عند 3785 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

وكان سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية ارتفع اليوم الثلاثاء 10-12-2024 نتيجة تحرك في سعر أوقية الذهب العالمية، وفيما يلي سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن

  أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.
عيار 21 يسجل 3785 جنيها.
عيار 18 يسجل 3244 جنيها.
الجنيه الذهب 30280 جنيها,


استطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول حالياً تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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