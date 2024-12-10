شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 يرتفع الآن وعيار 21 يسجل 3800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة، وسجل الذهب في مصر ارتفاعاً عند 3800 جنيه للجرام بدون إضافة مصنعية.

وكان سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في مصر خلال التعاملات الصباحية ارتفع نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب العالمية، وفيما يلي سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن.

أسعار الذهب اليوم فى مصرعيار 24 يسجل 4342 جنيها.عيار 21 يسجل 3800 جنيه.عيار 18 يسجل 3255 جنيها.الجنيه الذهب 30400 جنيه

استطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3750 جنيها للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول عند المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.



