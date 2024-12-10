شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-12-2024 تراجع ملحوظ ، فى نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.44 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع و بنك مصر للشراء 50.4 جنيه و 50.5 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.4 جنيه 50.5 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.



