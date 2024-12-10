شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات- للجلسة الثانية على التوالي- بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة.



