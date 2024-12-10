شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 فى الصاغة يرتفع 5 جنيهات.. منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن في سوق الصاغة بمستهل تعاملات اليوم على ارتفاع بحوالي 5 جنيهات.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 نتيجة تحرك في سعر أوقية الذهب العالمية، وفيما يلي سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4325 جنيها. عيار 21 يسجل 3785 جنيها. عيار 18 يسجل 3244 جنيها. الجنيه الذهب 30280 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بشكل ملحوظ ليستكمل الارتفاع الذهب بدأه هذا الأسبوع بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب في ظل التطورات الجيوسياسية المحيطة بمصر بعد سقوط النظام الحاكم في سوريا.

واستطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول حالياً تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.