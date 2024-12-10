شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تختبر السيارة نيسان باترول الجديدة كليا 2025 بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت شركة "نيسان إيجيبت" دعوة لجريدة وموقع ”الخليج 365” لإجراء أحدث تجارب القيادة للسيارة "نيسان باترول الجديدة كليًا 2025" بالمملكة العربية السعودية، وتعد السيارة الجيل السابع من سيارات الدفع الرباعي الأيقونية والتي ترتقي بمعايير الأناقة مع مزيج يجمع بين الفخامة والتقنيات البديهية، تتميز بمحرك V6 الجديد من ست أسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، ونظام 2.0 NissanConnect المتطور، والعديد من أدوات التحكم المريحة داخل المقصورة وتصميم جديد كليًا يتسم بالرقي والأناقة.

- حضور مجموعة من وسائل الإعلام الدولية :

انطلق الجيل السابع من سيارة الدفع الرباعي الأيقونية ، نيسان باترول الجديدة كليًا 2025 عبر الكثبان الرملية الذهبية في المملكة العربية السعودية، بحضور مجموعة من وسائل الإعلام الدولية الذين استمتعوا بخوض تجربتهم الأولى لبطل الدروب منذ حفل تدشينها في أبوظبي في شهر سبتمبر.

وتتألق باترول الجديدة بتشكيلة من المزايا والتقنيات المبتكرة، بدءًا من تصميمها الأنيق الذي يتسم بالرحابة والفخامة، ووصولًً إلى قوتها وصلابتها التي تستعرضها بمحرك V6 الجديد من ست أسطوانات، وناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 9 سرعات، ونظام التعليق الهوائي القابل للتخصيص لتعزيز

الكفاءة على جميع التضاريس

كما ترسخ باترول هيبتها عبر تقديمها لمجموعة فريدة من التقنيات البديهية، مثل الإصدار الثاني من نظام NissanConnect المتوافق مع built-in Google، ونظام القيادة شبه المستقلّة ProPILOT، ونظام الصوت المتميز من Klipsch المكون من 12 مكبر صوت، وغيرها من أدوات التحكم المريحة التي تتيحها للركاب داخل المقصورة لتوفر تجربة قيادة استثنائية.

الوفد الصحفي المصري أثناء إختبار قيادة نيسان باترول بالسعودية

- نيسان تحصد جوائز متنوعة

أتت تجربة القيادة لممثلي وسائل الإعلام لتواكب إحتفال " نيسان " بفوزها الأخير بجائزتين مرموقتين في حفل جوائز "بي آر أرابيا" الوطنية لقطاع السيارات الذي أقيم في جدة، حيث فازت نيسان بجائزة "أفضل إطلاق لسيارة عالمية فاخرة"، بينما فازت "، نيسان باترول 2025 بجائزة "سيارة العام ".

- القوة والأداء والدقة:

وبتجهيزاته وقدراته المتقدمة، يعد الجيل السابع من " نيسان باترول " هو أقوى طرازات هذه السيارة الأيقونية حتى الآن، بما يضع من معايير جديدة للأداء المتفوق التي تجمع ببراعة، عناصر السًتجابة والدقة والكفاءة ، وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، ومع خيارين جديدين للمحرك، فإن هذا الجيل التالي من باترول، قد حقق فعليًا قفزات واثقة نحو المستقبل.



الكاتبة الصحفية أماني سمير وإختبار السيارة نيسان باترول 2025 الكاتبة الصحفية أماني سمير وإختبار السيارة نيسان باترول 2025

- محرك السيارة " نيسان باترول" :

تكمن قوة باترول الهائلة مع محرك V6 جديد من ست أسطوانات سعة 3,5 لتر مع شاحن مزودج، بقوة 425 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن متر. ويمثل هذا تطورًا كبيرًا بالمقارنة مع محركات V8 في الطرازات السابقة، حيث يتمتع المحرك الجديد بمزيد من القوة بنسبة %7 وزيادة في عزم الدوران بنسبة %25، فضلًا عن تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة .%24 وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بمحرك V6 جديد كليا من ست اسطوانات سعة 3,8 لتر بتنفس طبيعي، ينتج 316 حصانًا وعزم دوران 386 نيوتن متر، ليحل مكان محرك V6 القديم بسعة 4,0 لتر.

وخضع تصميم محرك V6 الجديد مع الشاحن المزدوج للعديد من التحسينات، من بينها تطوير استجابة الخانق لتحقيق تسارع أفضل، وقدرة حرق أعالى لتعظيم مخرجات الطاقة، بالإضافة إلى تقنية الطلاء العاكس في تجويف المحرك، التي تعزز الكفاءة الحرارية. أما الشاحن الذي يتميز بمقاومته العالية للحرارة، فيضمن أعلى أداء للمحرك تحت ضغط ظروف القيادة الصعبة، فيما تضمن مضخة نقل الزيت، تشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك بشكل مستمر سواء أثناء الصعود أو الإنحدار، بما يوفر أداءً موثوقًا به على جميع التضاريس.





أماني سمير وتحدي الصحراء مع نيسان باترول

يعمل ناقل الحركة الآلي الجديد المكون من 9 سرعات على الرًتقاء بتجربة القيادة، سواءً داخل المدينة أو على التضاريس الوعرة. كما يضمن ناقل الحركة المقترن بأذرع تبديل السرعة المثبتة خلف المقود، تسارعًا سلسًا وتغييرات أسهل للتروس، من أجل رحلة سلسة وسريعة السًتجابة باستمرار، كما تم تزويد نظام التعليق الجديد بتقنية المثبط الإلكتروني، التي تضبط إعدادات المثبط تلقائيًا، بحسب ظروف القيادة لتجربة قيادة أكثر ثقة وراحة، كما يوفر نظام التوجيه الإلكتروني نظام المساعدة في الحفاظ على المسار من نيسان، ما يعزز السلامة والتحكم لتجربة قيادة أكثر أمانًا.

وتتميز سيارة باترول الجديدة كليًا بنظام تعليق هوائي متكيّف جديد، سيتوفر بشكل قياس ي، ويتيح إمكانية تعديل ارتفاع الركوب، والقيادة بسهولة داخل المدينة أو على الدروب الوعرة. وبالإضافة إلى مساهمته في تعزيز كفاءة الديناميكية الهوائية للسيارة، يعمل هذا النظام على تسهيل حركة دخول الركاب وخروجهم، بالإضافة إلى سهولة التحميل والتفريغ بشكل مريح.

وسيتمكن سائق "نيسان باترول" الجديد كليًا، من تخصيص وضعية القيادة من خلال مجموعة متميزة من ستة أوضاع قيادة، يمكن الخًتيار من بينها وهي: الوضع "القياسي" و"الصحراوي" و"الصخري" و"الطيني" و"الإقًتصادي" و"الرياضي" كما تقدم نيسان باترول نظام الغلق المحكم مع النًتقال إلى وضع الدفع الرباعي، وهو الأول من نوعه في سيارات نيسان،والذي يوفر تعاملًا حدسيًا على مختلف التضاريس، حيث يتيح للسائق إمكانية التبديل بين وضعيات القيادة بسلاسة والتعامل مع مختلف تحديات التضاريس بسهولة.

وتأتي كل هذه الخصائص، مدعومة بمجموعة من الأنظمة المتقدمة للهيكل وقدرات المساعدة الإلكترونية ومن بينها، التحكم الديناميكي بالسيارة ونظام التحكم في الجر ونظام مراقبة ضغط الإطارات، لتحسين السًتجابة في الوقت المناسب وبشكل آمن لأي حالة طريق.



الصحفية أماني سمير مع نيسان باترول الجديدة كليا

- أيقونة مصممة من وحي المغامرات

يعكس التصميم الخارجي لسيارة "نيسان باترول" الجديدة كليًا، جوهر الفلسفة العالمية للتصميم في شركة نيسان ، فبالإضافة إلى تفاصيله المنحوتة بعناية وملامحه الخارجية التي تؤكد صلابته وقدراته المتفوقة على الطريق، يتميز باترول أيضًا بخطوطه الجريئة ونسبه المتوازنة وزواياه الجذابة، سواء عند اقترابه عند بعد أو انطلاقه نحو وجهته التالية.

وتتميز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بتصميمها الأنيق الذي يعكس في ذات الوقت قوتها وصلابتها، حيث تتصدر الواجهة الأمامية، شبكة نيسان المميزة على شكل حرف V، والتي تتسم بتصميم أوسع وأكثر تكاملًا مع الهيكل، وتحيط بها مصابيح أمامية مزدوجة على شكل حرف C مزودة بتقنية نظام "المصابيح الأمامية المتكيّفة" لضمان الرؤية المثالية على الطريق. وتكتمل تلك الملامح مع الواجهة الخلفية لسيارة باترول، والتي تناظر الشبكة الأمامية مع شريط ضوئي لفًت يمتد بعرض السيارة بتصميم مجزأ.

وتقدم نيسان باترول الجديدة كليًا، إمكانية الإخًتيار من بين مجموعة متميزة من سبعة ألوان خارجية مذهلة، تم تطويرها لتعزيز ديناميكية مظهرها الخارجي. بالإضافة إلى أربعة خيارات مفعمة بالحيوية بألوانها الثنائية التي تضمن للسائق عنصر التميز والشعور بالتفرد والأناقة وفق أسلوبه الخاص.



الصحفية اماني سميرمسئولة ملف السيارات باليوم السابع

- المقصورة الداخلية الجديدة :

تحتوي المقصورة الداخلية الجديدة على مقاعد جلدية مبطّنة بحرفية عالية، توفر مستويات جديدة من الرفاهية، وذلك بفضل تفاصيلها الدقيقة المستوحاة من فن "كوميكو" الياباني للحرف اليدوية التقليدية.

كما تتميز مقصورة "نيسان باترول" الجديدة كليًا بشاشة عرض أفقية مذهلة قياس 28,6 بوصة، مع شاشتين قياس 14,3 بوصة توفران رؤية شاملة للملاحة والترفيه ومعلومات السيارة، مع القدرة على تصفحها باللمس وبأسلوب مبسط لمزيد من الراحة والأمان. ولركاب المعقد الخلفي، تم توفير شاشاتين قياس 12,8 بوصة لعرض المواد الترفيهية سواء محتوى البث أو الألعاب الإلكترونية من خلال ربط الجهاز الشخص ي سواء لسًلكيًا عبر تطبيق Miracast أو سلكيًا من خلال منافذ HDMI .



جانب من الاختبار بصحراء البحر الاحمر جانب من الاختبار بصحراء البحر الاحمر

وبالإضافة إلى مميزات شاشات واجهة المستخدم التي تعمل باللمس وما تقدمه من تفاعلات سلسة وسريعة السًتجابة، فهي أيضًا توفر المساحات، ما أثمر عن مقصورة منظمة بعناية ودقة فائقتين. ويُستكمل هذا المشهد بإنارة المحيط الداخلي التي تقدم 64 درجة لون مع خلفيات مفعمة بالحياة وقابلة للتخصيص ويمكن ضبطها بحسب الذوق الشخص ي، ما يعزز أجواء المقصورة ويوجد بيئة مبهجة للنفس ومريحة للعين.

ويقدم نيسان باترول الجديد كليًا، تجربة صوتية استثنائية من خلال نظام الصوت المتميز من Klipsch المكون من 12 مكبر صوت. يتوفر هذا النظام في إصدارات مختارة، ويقدم أجواءً صوتية مفعمة بالحيوية والوضوح، كما يندمج بسلاسة مع مقصورة باترول بفضل مكوناته المصممة .

كما تضمن تقنية DynamicAudioReveal عناصر الوضوح والعمق الصوتي من خلال ضبط معادلة الصوت تلقائيًا بناءً على الظروف المحيطة، بينما يقدم نظام Surround 3D DJX®️ ثلاثي الأبعاد للركاب تجربة صوتية ثرية.

ويعزز اتساع المقصورة الداخلية من جاذبية السيارة، خصوصًا في الصفين الثاني والثالث، ما يجعل سيارة باترول مثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة، حيث توفر المقاعد المرنة المبتكرة المدعومة بنظام EZ إمكانية الوصول إلى الصف الثالث دون إزالة مقعد الطفل، بينما تسهّل وظيفة الطي والإرجاع الكهربائية للصف الثالث حلول تخزين مرنة بلمسة واحدة على الشاشة، لضبط مساحة التحميل بسهولة بما يناسب مختلف الحًتياجات.

تقدم " نيسان باترول " الجديدة كليًا الإصدار الثاني من نظام NissanConnect، وهو مجموعة من التقنيات المتقدمة من الجيل التالي، التي تدمج بسلاسة كل من قدرات الملاحة والأمان والترفيه في منصة موحدة. وستتوفر تلك الميزات في الإصدارات التي سيتم طرحها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما سيتم طرحها قريبًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي أول سيارة من نيسان في المنطقة مرتبطة بمتصفح جوجل، ما يعزز سلاسة التفاعل بين الحًتياجات الرقمية للعميل وسيارته ، ويتوفر الإصدار الثاني من نظام NissanConnect مع خرائط جوجل، وبمجرد تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخص ي على جوجل.

ويعمل تطبيق MyNISSAN على تعزيز الراحة من خلال العمل كنقطة اتصال مركزية للوصول عن بعد وتخصيص الإعدادات، ما يسمح للسائق إمكانية متابعة حالة السيارة والتخطيط لرحلته وجدولة الصيانة والوصول إلى ميزات الراحة من هاتفه الشخص ي. كما يراقب التطبيق حالة سيارة باترول، ويرسل تنبيهات تلقائية، إذا ما تم فتح قفل السيارة أو تُركت النوافذ مفتوحة بعد دقيقة واحدة من توقف المحرك، أو إذا تم العبث بالسيارة أو سحبها. كما يحفظ تطبيق Locations Parking My مواقع وقوف السيارات في الأماكن التي يتم زيارتها بشكل متكرر، ويقترح تلقائيًا حلولًً مثالية لمزيد من السهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق MyNISSAN للمستخدم، تشغيل المحرك عن بُعد، وضبط إعدادات مكيف الهواء، وقفل أو فتح الأبواب، بالإضافة إلى حذف البيانات الشخصية في حالة تعرض أمن الخصوصية للخطر.



أماني سمير بالسعودية وتجربة لأحدث سيارات نيسان 2025



ويظهر نظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق ProPILOT من نيسان لأول مرة في سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، حيث يدعم السائق من خلال نظامي تثبيت السرعة المتكيّف والحفاظ على المسار، ويستفيد هذا النظام من بيانات الملاحة لضبط سرعة السيارة على المنحنيات والتقاطعات، ما يعزز السلامة والتحكم لتجربة قيادة أكثر أمانًا، وتحافظ شاشة العدادات قياس 14,3 بوصة وشاشة العرض المقابلة لرؤية السائق على مواصلة عرض معلومات القيادة الأساسية ما يتيح للسائق الحًتفاظ بتركيزه على الطريق.

ترتقي سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بمستويات السلامة والرؤية الشاملة لمحيط السيارة من خلال نظام Panorama، الذي يعرض رؤية صورًا لمحيط السيارة بأنماط متعددة من بينها Ultra-Wide الذي يوفر رؤية أوسع ونمط View Hood Invisible الذي يعرض محيط مقدمة السيارة، حيث تقدم تقنية Invisible-to-Visible صورًا لمحيط السيارة في الوقت الأصلي لتجنب العقبات، كما تزود السائق أيضًا بإشارات ملاحية على الشاشة الأفقية الوسطية.

ويعمل نمط Ultra-Wide على توسيع مجال الرؤية بزاوية 170 درجة لتسهيل المناورة داخل مواقف السيارات حيث محدودية الرؤية، بينما يوفر نمط Hood Invisible المبتكر، رؤية واضحة للمنطقة الموجودة أسفل مقدمة السيارة مباشرة .

كما تم تجهيز سيارة باترول بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمحيط السيارة، ما يعزز السلامة ويجعل المناورة في المساحات الضيقة أكثر أمانًا وبديهية.

وتشمل ميزات السلامة الإضافية، مرآة الرؤية الخلفية الذكية وميزة الرؤية الخلفية المكبّرة التي تعزز الرؤية الخلفية، بالإضافة إلى نظام الكبح التلقائي في حال الطوارئ والذي يرصد حركة المشاة، ونظام التحذير القادر على التنبؤ بوقوع تصادم أمامي، ونظام الكبح التلقائي الخلفي في حال الطوارئ، والذي ينبه السائق إلى وقوع تصادم محتمل ومن ثم يفعّل المكابح عند الحاجة لتخفيف الصًطدام.



الوفود الصحفية من الدول المختلفة بصحراء البحر الاحمر

ويعمل تصميم الهيكل الجديد لسيارة "نيسان باترول" المصنوع من الفولاذً المعزز بكثافة أعلى، على تحسين الحماية في حال الإصًطدام الأمامي وحماية المشاة، بما يضمن سلامة أفضل للركاب والمشاة على حد سواء، كما يتم ضمان السلامة الشاملة من خلال نظام متكامل لحزام الأمان المدعوم بسبع وسائد هوائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية تم تصميمها خصيصًا وتوفيرها لأول لحماية منطقة الركبة بما يعزز عناصر السلامة للسائق.

وشملت التحسينات العملية، تحديث الفتح الكهربائي للبوابة الخلفية والتي تتميز الآن، بإمكانية فتحها بدون استخدام اليد، مع تقنية الحماية من الضغط والتي تضمن توقف البوابة فورًا في حال وجود عائق، بالإضافة إلى ذاكرة زاوية لمزيد من الراحة. كما توفر سيارة باترول الجديدة كليًا في كل صفوف المقاعد، منافذ USB النوع C بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي في الكونسول الوسطى الأمامي.

- نيسان باترول في منطقة البحرالأحمر :

اختارت "نيسان" منطقة البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية لتستعرض بين طياتها تجربة قيادة حصرية عالمية للجيل السابع من أيقونة الطرقات الوعرة، نيسان باترول الجديدة كليًا 2025، فتأخذنا "بطل الدروب" في رحلة فريدة نستشعر فيها إحساسًا راقيًا بالقوة والأناقة بين مناظر البحر الأحمر البديعة التي تحتضن مزيجًا خلابًا من الطرق السريعة الهادئة، والكثبان الرملية الساحرة، والطرق الصخرية الوعرة، والإطلالتً الشاطئية على مياه البحر الأحمر الفيروزية، وعبر هذا المسرح الطبيعي المتنوع التضاريس، تُرسخ باترول مكانتها كأفضل سيارة دفع رباعي متعددة الإستعمالتً لدى عشاق المغامرات وتحدي المألوف.

علي هامش المؤتمر الصحفي لنيسان السعودية

- إنطباعات شخصية :

يحظى قائد السيارة "نيسان باترول" بتجربة غير مسبوقة منذ الوهلة الأولي، حقيقية تجربتي علي مدار ثلاث أيام للسيارة بصحراء البحر الأحمر بالسعودية أضاف لي الكثير حول تكنيك القيادة في الرمال أو الصخور من خلال سيارة تحمل كافة المواصفات الهائلة لأداء تجربة مثالية في جميع الأوضاع .

بالطبع شعوري بالسيارة فاق كل التوقعات فهي حقيقية "وحش الصحراء"، أو "بطل الدروب" كما يطلقون عليها، ولعل البعض لا يعلموا أن السيارة " نيسان باترول" قامت بتحقيق رقم قياسى فى موسوعة " جينيس" للأرقام القياسية ، حيث تم تنظيم حدث بمطار الشارقة الدولى، فى الإمارات العربية المتحدة، وقامت السيارة "باترول" بقطر طائرة شحن «اليوشين» تزن 170.9 طن، بما يساوى وزن الطائرة والوقود والحمولة، لخمسين متراً، لتحطم الرقم القياسى السابق بخمسة عشر طنا، حقيقة كل الشكر لشركة " نيسان إيجيبت " وكل قياداتها علي هذه الفرصة العظيمة، لتنضم هذه التجربة الدولية لسلسة تجاربي في قطاع السيارات علي مدار 15 عام .

حقيقة تقدم السيارة "نيسان باترول" الجديدة كليًا معايير جديدة، بمحركاتها القوية وتقنياتها المتقدمة وراحتها الفاخرة ، حيث تم تصميمها لتقديم أداء استثنائي وتجارب قيادة راقية لتجسد بذلك، إلتزام نيسان بالإبًتكار والتميز.



أماني سمير والسيارة نيسان باترول2025

- حول شركة نيسان موتور المحدودة:

نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي وداتسون.

يدير المقر العالمي الرئيس للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا .