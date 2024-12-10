شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» ترفع دعوى قضائية لمطالبة وزارة الخارجية بـ11.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية، رفع دعوى قضائية، اليوم، ضد وزارة الخارجية، بغرض مطالبة مالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجهة القضائية ذات الاختصاص: المحكمة الإدارية بالرياض.
ورفعت شركة نسيج للتقنية القضية للمطالبة بمبلغ 11.962.849 ريال نظير مستحقات لم يتم سداداها.
ويتوقع أن يؤثر مبلغ المطابة بالإيجاب على الوضع المالي للشركة حال تم الحكم في القضية لصالح الشركة وتنفيذه.
ونوهت شركة نسيج للتقنية بأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية.
وأفادت بإعلان أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
ووفق المستندات المتوفرة لدى شركة نسيج للتقنية حصلت على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
ولا تتوقع الشركة تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى.
وكلفت شركة نسيج للتقنية محاميا خارجيا برفع الدعوى والدفاع عن مصالح الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجهة القضائية ذات الاختصاص: المحكمة الإدارية بالرياض.
ورفعت شركة نسيج للتقنية القضية للمطالبة بمبلغ 11.962.849 ريال نظير مستحقات لم يتم سداداها.
ويتوقع أن يؤثر مبلغ المطابة بالإيجاب على الوضع المالي للشركة حال تم الحكم في القضية لصالح الشركة وتنفيذه.
ونوهت شركة نسيج للتقنية بأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية.
وأفادت بإعلان أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
ووفق المستندات المتوفرة لدى شركة نسيج للتقنية حصلت على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
ولا تتوقع الشركة تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى.
وكلفت شركة نسيج للتقنية محاميا خارجيا برفع الدعوى والدفاع عن مصالح الشركة.