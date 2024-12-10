شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» ترفع دعوى قضائية لمطالبة وزارة الخارجية بـ11.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية