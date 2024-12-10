شكرا لقرائتكم خبر عن «جنى الطبية» توقع عقد توريد 120 سيارة إسعاف مع «الهلال الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جنى الطبية، اليوم، توقيع عقد توريد 120 سيارة إسعاف للجهات الصحية الحكومية مع هيئة الهلال الأحمر السعودى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ190.954 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 18 شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد 10/12/2024 إلى تاريخ 09/06/2026.
وبحسب جنى الطبية، سيكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية للعامين الماليين 2025 - 2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ190.954 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 18 شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد 10/12/2024 إلى تاريخ 09/06/2026.
وبحسب جنى الطبية، سيكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية للعامين الماليين 2025 - 2026.