الاقتصاد

«جنى الطبية» توقع عقد توريد 120 سيارة إسعاف مع «الهلال الأحمر»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جنى الطبية، اليوم، توقيع عقد توريد 120 سيارة إسعاف للجهات الصحية الحكومية مع هيئة الهلال الأحمر السعودى.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ190.954 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 18 شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد 10/12/2024 إلى تاريخ 09/06/2026.
وبحسب جنى الطبية، سيكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية للعامين الماليين 2025 - 2026.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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