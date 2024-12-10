شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أنعام القابضة» يوصي بعكس القيمة الاسمية للسهم لـ10 ريالات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم، للجمعية العامة غير العادية للشركة، بعكس القيمة الاسمية للسهم من (50 هللة للسهم) إلى 10 ريالات للسهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيكون عدد أسهم الشركة 31,500,000 سهم بدلا عن 630,000,0000 سهم.
وبحسب شركة مجموعة أنعام القابضة، لا يوجد تغيير في رأس المال جراء هذا الإجراء.
وتلتزم الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيكون عدد أسهم الشركة 31,500,000 سهم بدلا عن 630,000,0000 سهم.
وبحسب شركة مجموعة أنعام القابضة، لا يوجد تغيير في رأس المال جراء هذا الإجراء.
وتلتزم الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.