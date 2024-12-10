شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الألماني الصحية» توقع عقد استخدام العلامة التجارية مع «بترجي الطبية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، على توقيع عقد استخدام اسم وعلامة تجارية (المستشفى السعودي الألماني) مع مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية "طرف ذو علاقة" (المملوكة لشركة الصبح الجديدة الطبية) الكائن بمدينة جدة - حي الرحاب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه تحصل بموجبها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح الشهري مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أرباح وأصول الشركة.
وتضمنت موافقات المجلس: الموافقة على عقد إدارة وتشغيل مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية "طرف ذو علاقة" (المملوكة لشركة الصبح الجديدة الطبية) الكائن بمدينة جدة حي الرحاب.
وستكون مدة هذا العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي للمستشفى بموجب محضر رسمي تحصل بموجبها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (3%) من صافي إيرادات المستشفى بعد خصم المرفوضات.
الجدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية قد ساهمت بمبلغ 70 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة 23.33% من رأس مال المشروع البالغ 300 مليون ريال.
وجاء ذلك، بعد أن تم الموافقة عليها من قِبل اجتماع الجمعية العامة العادية المُنعقد بتاريخ 2022/07/16م الموافق 1443/11/17هـ والمُعلن عن نتائجها على موقع تداول السعودية.
ويأتي الغرض من ذلك على تحقيق استراتيجية الشركة المتعلقة بالخطط التوسعية وتعزيز المكانة السوقية للشركة في تقديم الخدمات الصحية بدعم إيرادات الشركة وانعكاسه إيجابياً على القوائم المالية خلال السنوات القادمة.
يتكون مبنى المستشفى من 70 عيادة خارجية تحتوي على كافة التخصصات الطبية إضافةً إلى قسم تنويم المرضى وقسم الأشعة والمختبرات وجميع الأقسام المساندة الأخرى وتبلغ السعة السريرية للمستشفى حسب الترخيص المبدئي من وزارة الصحة 200 سرير.
وستعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن أي تطورات تحدث بخصوص المشروع والأثر المالي الإيجابي لهذه الاتفاقيات في الوقت المناسب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه تحصل بموجبها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح الشهري مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أرباح وأصول الشركة.
عقد الإشرافوافق المجلس على توقيع عقد الإشراف على تجهيز وتأهيل مرحلة ما قبل الافتتاح لمستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية "طرف ذو علاقة" (المملوكة لشركة الصبح الجديدة الطبية) الكائن بمدينة جدة حي الرحاب وستكون مدة هذه العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع عليه بإجمالي مبلغ (3.138.659 ريال سعودي) عن كامل مدة العقد.
وتضمنت موافقات المجلس: الموافقة على عقد إدارة وتشغيل مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية "طرف ذو علاقة" (المملوكة لشركة الصبح الجديدة الطبية) الكائن بمدينة جدة حي الرحاب.
وستكون مدة هذا العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي للمستشفى بموجب محضر رسمي تحصل بموجبها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (3%) من صافي إيرادات المستشفى بعد خصم المرفوضات.
الجدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية قد ساهمت بمبلغ 70 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة 23.33% من رأس مال المشروع البالغ 300 مليون ريال.
وجاء ذلك، بعد أن تم الموافقة عليها من قِبل اجتماع الجمعية العامة العادية المُنعقد بتاريخ 2022/07/16م الموافق 1443/11/17هـ والمُعلن عن نتائجها على موقع تداول السعودية.
ويأتي الغرض من ذلك على تحقيق استراتيجية الشركة المتعلقة بالخطط التوسعية وتعزيز المكانة السوقية للشركة في تقديم الخدمات الصحية بدعم إيرادات الشركة وانعكاسه إيجابياً على القوائم المالية خلال السنوات القادمة.
يتكون مبنى المستشفى من 70 عيادة خارجية تحتوي على كافة التخصصات الطبية إضافةً إلى قسم تنويم المرضى وقسم الأشعة والمختبرات وجميع الأقسام المساندة الأخرى وتبلغ السعة السريرية للمستشفى حسب الترخيص المبدئي من وزارة الصحة 200 سرير.
وستعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن أي تطورات تحدث بخصوص المشروع والأثر المالي الإيجابي لهذه الاتفاقيات في الوقت المناسب.