شكرا لقرائتكم خبر عن «جاكو»: قبول استئناف دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأفادت شركة القصيم بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة القضية للدائرة لنظرها.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، بقبول استئناف دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية ، في 22 أغسطس الماضي، صدو الحكم الابتدائي من المحكمة الإدارية بالرياض والذي يشير بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى، للمطالبة بباقي المساحة المحياة.وأفادت شركة القصيم بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة القضية للدائرة لنظرها.