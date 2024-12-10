شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب رئيسا لمجلس إدارة «سليمان الحبيب».. وعبيد الرشيد نائبا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.