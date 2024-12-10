شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب رئيسا لمجلس إدارة «سليمان الحبيب».. وعبيد الرشيد نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، تعيين الدكتور سليمان الحبيب رئيسا لمجلس الإدارة، وعبيد الرشيد نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.
وقرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.
وقرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.