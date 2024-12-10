شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 12193 نقطة، وبتداولات بلغت 6.953 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 572.990 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.302 تريليون ريال. انخفاض أسهم 118 شركة انخفضت أسهم 118 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 110، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والأبحاث والإعلام، ومكة، والغاز، وصادرات، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب بيانات تداول كانت أسهم شركات، بنان، وجاهز، والمتحدة الدولية القابضة، وسلامة، وأنابيب الشرق، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 31557 نقطة، وبتداولات بلغت 73.364 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.095 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 41، من بين 103 شركات مدرجة في السوق الموازية.