شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.5 جنيه للشراء و163.6 جنيه للبيع حيث شهد حالة من الاستقرار منتصف التعاملات.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.4 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.8 جنيه للشراء.

164.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.9 جنيه للشراء.

164.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

161.4 جنيه للشراء.

164.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.3 جنيه للشراء.

164.6 جنيه للبيع.