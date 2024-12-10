شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:53 م
ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.5 جنيه للشراء و163.6 جنيه للبيع حيث شهد حالة من الاستقرار منتصف التعاملات.
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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوكوسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
163.4 جنيه للشراء.
164.4 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
163.8 جنيه للشراء.
164.5 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
158.9 جنيه للشراء.
164.5 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
161.4 جنيه للشراء.
164.5 جنيه للبيع.
160.3 جنيه للشراء.
164.6 جنيه للبيع.
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